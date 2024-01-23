Армия Ирана получила новые беспилотники

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Армия Исламской Республики Иран во вторник пополнила арсеналы новой партией беспилотников, предназначенных для разведывательных и боевых операций, сообщает агентство «Мехр».

Эти произведенные в Иране беспилотники оснащены системами радиоэлектронной борьбы, навигационными приборами, оружием для высокоточных ударов. В частности, военным поступили беспилотники «Абабил-4» и «Абабил-5», которые можно использовать для разведки и патрулирования, радиоэлектронной борьбы и боев в воздухе, и дроны-камикадзе «Араш», которые можно запускать на значительные расстояния.

Также армия Ирана получила беспилотники «Каррар» для перехвата воздушных целей, которые первые среди иранских военных БПЛА смогли подниматься на высоту до 14,3 тыс. м.