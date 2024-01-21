Удары США по объектам хуситов привели к гибели 75 человек

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Не менее 75 человек погибли в Йемене в результате ударов, которые с 12 января Соединенные Штаты наносят по объектам мятежного движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как утверждают источники телеканала, среди погибших – военные советники иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской шиитской партии «Хезболлах», которые помогали хуситам организовывать атаки на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе. Так, по меньшей трое офицеров КСИР и шестеро членов «Хезболлах» стали жертвами ударов по военной инфраструктуре хуситов. По сведениям телеканала, иностранные специалисты были убиты «в ходе отдельных операций и в разных местах».