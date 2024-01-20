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NASA: Марсианский вертолет Ingenuity потерял связь с Землей

NASA: Марсианский вертолет Ingenuity потерял связь с Землей

Операторы вертолета Ingenuity потеряли связь с устройством после его 72-го по счету полета на Марсе. Инцидент произошел в четверг, 18 января, сообщается на официальном сайте NASA.

«Данные Ingenuity, отправленные на марсоход Perseverance (который действует как ретранслятор между вертолетом и Землей) во время полета, указывают на то, что он успешно поднялся на заданную максимальную высоту в 40 футов (12 метров).

Во время запланированного снижения связь между вертолетом и марсоходом прервалась еще до приземления. Команда Ingenuity анализирует имеющиеся данные и рассматривает следующие шаги по восстановлению связи с вертолетом», — говорится в публикации.

Специалисты NASA намерены отправить марсоход Preservance к месту предполагаемой посадки Ingenuity, поскольку сейчас машины находятся на некотором расстоянии друг от друга. Осмотр вертолета с помощью камер марсохода поможет оценить его состояние.

За время своего пребывания на Марсе Ingeniuty в общей сложности пролетел 17,7 километра и провел в небе красной планеты 128 минут. Устройство осуществляет воздушную разведку и помогает марсоходу Preservance прокладывать оптимальные маршруты.

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