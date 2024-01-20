В ЕС пообещали поставить Украине 1 млн снарядов к весне

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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон анонсировал поставку 1 млн снарядов в Украину к весне 2024 года. Его слова передает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

«К концу марта-апреля мы сможем произвести в Европе миллион единиц боеприпасов», — заявил чиновник.

Согласно информации Бретона, к концу текущего года страны Евросоюза смогут изготовить еще 1-1,5 млн боевых снарядов, для обеспечения производства нужных комплектующих Европа готова внести дополнительные инвестиции. Для этого ЕС задействует около 25 компаний и заводов.

«Теперь все, что мы производим, в первую очередь пойдет Украине», — утверждает еврокомиссар.