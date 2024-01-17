Случайно купленный лотерейный билет принес американцу миллион

110 Просмотров

Житель США выиграл миллион долларов в лотерею, случайно купив лотерейный билет, пишет UPI.

58-летний мужчина рассказал представителям Мичиганской лотереи, что он дважды за день посетил фруктовый рынок, чтобы вернуть испорченный товар.

«Мне пришлось вернуть товар позже в тот же дня, и я решил купить еще пару билетов, и один из них был выигрышным – на миллион долларов!» – сказал мужчина.

Выигрыш мужчина получил благодаря билету в скретч-лотерее Cash is Queen за 10 долларов и использует его, чтобы оплатить содержание дома и увеличить свои сбережения.