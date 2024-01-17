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Главное Экономика

Турецкие банки массово отказываются от работы с российскими

Турецкие банки массово отказываются от работы с российскими

Из-за опасений перед санкциями турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими компаниями.

Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.

Корреспондентские отношения и обработка платежей приостанавливаются без формального закрытия договора. Некоторые «дочки» зарубежных банков в России являются исключением. Трудности существуют уже долгое время, однако в конце 2023 года ситуация значительно обострилась и распространилась почти на все банки Турции.

С 1 января денежные переводы компаний из России в Турцию почти прекратились, экспортеры перестали получать платежи в лирах и рублях, а некоторые банки даже отправляли обратно уже принятые транзакции, объясняя, что сделки касаются «запрещенных товаров». Источник из турецкой банковской сферы сообщил, что проблемы связаны с мерами Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

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