Госкомпания SOCAR усилила меры безопасности

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) усилила меры безопасности на производственных участках. Об этом говорится в заявлении SOCAR.

«На производственные площадки ПО «Азнефть» была отправлена телефонограмма в связи с ожидаемым изменением погоды с утра 13 по 15 января. В соответствии с этим на производственных участках усилены меры безопасности. Ограничены опасные работы, приняты соответствующие меры по охране здоровья персонала в рамках норм труда, проведены просветительские мероприятия», – сказали в компании.

В SOCAR добавили, что за этот период эвакуация не проводилась.