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Вагит Алекперов стал богаче на $7,8 млрд

Вагит Алекперов стал богаче на $7,8 млрд

С начала 2023 года капитал Вагита Алекперова увеличился на 7,8 млрд долларов, говорится в данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Самым богатым остается один из ключевых совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин. В 2023 году его состояние выросло на 781 миллион долларов, до 29,4 миллиарда. На втором месте — глава «Новатэк» Леонид Михельсон, который за этот год разбогател на 3,05 млрд рублей. В настоящее время капитал газового генерала составляет 27,7 млрд долларов.

Вагит Алекперов поднялся на 3-е место рейтинга благодаря солидному росту дохода. Состояние основателя «Лукойла» оценивается в 23,2 млрд рублей.

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