КСИР: Иран без колебаний нанесет ракетный удар по Хайфе |
«Татик-папик», «Мы наши горы», памятник долгожителям – анатомия очередного фэйка |
Армения пригрозила России санкциями |
В ЦАХАЛ рассказали, при каком условии отменят наземную операцию в Газе |
3 года назад армия Азербайджана освободила ряд сел Ходжавенда, Губадлы, Джебраила и Зангилана |
Страны ЕС определят «дорожную карту» для Турции по членству в организации |
Ракеты ATACMS позволили ВСУ уничтожить 9 вражеских вертолетов, еще 15 были повреждены |
Чернышевский: Украинцы, учитесь у азербайджанской армии |
Гаджиев надеется, что наши футболисты-ампутанты напомнят миру о минной опасности (видео) |
Главное Армия

Азербайджанские и турецкие коммандос уничтожили пункт управления условного противника (видео)

Азербайджанские и турецкие коммандос уничтожили пункт управления условного противника (видео)

В рамках учений «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» азербайджанские и турецкие коммандос преодолели все препятствия на поле боя и осуществили стремительную атаку в расположение условного противника.

Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.

Коммандос двух стран успешно выполнили поставленную задачу и вывели из строя командный пункт управления условного противника.

Напомним, что в Азербайджане начались совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» с участием военнослужащих азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции.

В совместных тактических учениях, проводимых в различных направлениях нашей страны, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории, задействовано в общей сложности до 3 000 человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, до 100 артиллерийских орудий, более 20 авиационных и летных средств, инженерная техника и малые боты.

На учениях с использованием методов современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в боевых операциях, организации их взаимодействия, возведению понтонных мостов через реки и высадке десанта в глубину расположения условного противника.

В совместных тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» основное внимание уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджанские и турецкие коммандос уничтожили пункт управления условного противника (видео)
Армия

Азербайджанские и турецкие коммандос уничтожили пункт управления условного противника (видео)

2023/10/23, 14:29
Стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения. Они пройдут в Баку, Карабахе и Нахчыване (видео)
Армия

Стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения. Они пройдут в Баку, Карабахе и Нахчыване (видео)

2023/10/23, 10:35
Ракеты ATACMS позволили ВСУ уничтожить 9 вражеских вертолетов, еще 15 были повреждены
Армия

Ракеты ATACMS позволили ВСУ уничтожить 9 вражеских вертолетов, еще 15 были повреждены

2023/10/22, 22:41
Галант оценил время проведения операции в Газе
Армия

Галант оценил время проведения операции в Газе

2023/10/22, 21:43
Египет отреагировал на случайный огонь израильского танка (обновлено)
Армия

Египет отреагировал на случайный огонь израильского танка (обновлено)

2023/10/22, 21:29
Азербайджан и Россия выставили 5 совместных постов в Карабахе
Армия

Азербайджан и Россия выставили 5 совместных постов в Карабахе

2023/10/22, 21:15
Первое применение "Стального жала" Израилем (видео)
Армия

Первое применение «Стального жала» Израилем (видео)

2023/10/22, 19:33
Коммандос Азербайджана и Турции отработали выполнение спецзадач (видео)
Армия

Коммандос Азербайджана и Турции отработали выполнение спецзадач (видео)

2023/10/22, 18:38
ЦАХАЛ ликвидировал замглавы ракетных войск ХАМАС
Армия

ЦАХАЛ ликвидировал замглавы ракетных войск ХАМАС

2023/10/22, 16:51