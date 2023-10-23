Азербайджанские и турецкие коммандос уничтожили пункт управления условного противника (видео)

В рамках учений «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» азербайджанские и турецкие коммандос преодолели все препятствия на поле боя и осуществили стремительную атаку в расположение условного противника.
Об этом сообщило министерство национальной обороны Турции.
Коммандос двух стран успешно выполнили поставленную задачу и вывели из строя командный пункт управления условного противника.
Напомним, что в Азербайджане начались совместные тактические учения «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» с участием военнослужащих азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции.
В совместных тактических учениях, проводимых в различных направлениях нашей страны, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории, задействовано в общей сложности до 3 000 человек личного состава различных видов войск обеих стран, 130 единиц бронетехники, до 100 артиллерийских орудий, более 20 авиационных и летных средств, инженерная техника и малые боты.
На учениях с использованием методов современного боя выполняются различные задачи по применению артиллерии, авиации и других видов войск в боевых операциях, организации их взаимодействия, возведению понтонных мостов через реки и высадке десанта в глубину расположения условного противника.
В совместных тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» основное внимание уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.
Kardeş ülke Azerbaycan ile müşterek gerçekleştirdiğimiz «Mustafa Kemal Atatürk 2023 Tatbikatı»nda, iki ülke komandoları senaryo kapsamında düşman hattına başarılı bir sızma harekâtı icra etti. #TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿#MilliSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/I0zYdHomEW
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 23, 2023