Корабль ВМС США перехватил ракеты у берегов Йемена

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Корабль Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Carney перехватил ракеты, которые могли выпустить йеменские боевики. Об этом сообщает CNN.

Неназванный чиновник в комментарии изданию рассказал, что ракеты выпустили боевики-хуситы, которых поддерживает Иран.

При этом другой чиновник уточнил, что всего американским кораблем было перехвачено 2-3 ракеты возле побережья Йемена.

«Неясно, на что были нацелены ракеты. Возможно, ракеты были выпущены по кораблю USS Carney или направлены на другую цель», – приводит издание слова источников.

В CNN напоминают, что инцидент произошел на фоне опасений возможного участия Ирана в войне Израиля с боевиками ХАМАС.