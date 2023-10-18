Колеров: Присутствие росмиротворцев сокращается, они уйдут

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Армения сейчас не в том положении, чтобы с ней вести торг. С ней торг никто вести не будет.

Об этом заявил проармянский российский историк Модест Колеров, которого цитирует news.am.

«Коридор через Иран будет строиться в любом случае, но он будет носить технический характер. А прямой путь Баку и Анкара будут стараться проложить через Сюник (Зангезур – прим.Минвала)», – подчеркнул историк, добавив, что анклавы при всей важности – это все же мелкий, непринципиальный, технический вопрос, и о них торговаться никто не будет.

«Что касается России, то она зафиксировала территорию своей ответственности на Кавказе, сокращается присутствие российских миротворцев, они уйдут. Территория ответственности России в регионе ограничится Абхазией и Южной Осетией», – подытожил Колеров.