Ильхам Алиев: Что мы плохого сделали армянам?

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Мы жили с ними бок о бок. Они ели наш хлеб, за наш счет для них строились города и села, создавалась инфраструктура. В советский период все эти работы велись за счет бюджета Азербайджана.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на состоявшейся 17 октября встрече с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района в «День города Физули». Его слова приводит «Азертадж».

«Видимо, черные пятна в их сердцах и стали причиной того, что они причиняли людям страдания, подвергали их пыткам, совершили этнические чистки против азербайджанского народа. Тогда мы этого не знали. Мы были в какой-то мере наивными. Вот почему я говорю, что мы никогда не должны забывать оккупацию и страдания. Молодое поколение тоже должно это знать. Об этом должны узнать и дети, обучающиеся сегодня в этой школе. Должны знать, что наш народ вышел из тяжелых испытаний, не прогнувшись, не сломившись, с верой в себя и свою армию», – добавил глава государства.