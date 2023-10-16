Арестович набросился на Данилова, назвавшего его российским шпионом

570 Просмотров

У каждого в государстве своя функция. СБУ ловит шпионов. Полиция защищает наши улицы. Армия – воюет. У Арестовича функция – разъяснять ситуацию миллионам людей. Есть функция и у Секретаря РНБО – пи@діти державною. А еще он носит слайды президенту, я пару раз видел. Иной пользы от Данилова за два с половиной года в Офисе я так и не заметил.

Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Кремль намерен развернуть в Украине новый политический проект, ориентированный на остатки пророссийски настроенного населения. Одним из акторов такой якобы деятельности является Алексей Арестович.