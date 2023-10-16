Эксперт: У Фридмана огромный зуб на Великобританию

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Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал в своем ТГ-канале возвращение олигарха Фридмана в Россию.

«Фридман – умный. Иначе он не стал бы долларовым миллиардером. Поэтому возвращение Михаила Маратовича в Россию как минимум так или иначе согласовано с Кремлем и является отнюдь не спонтанным, а выверенным и точным решением», – отметил он.

«У Фридмана огромный зуб на Великобританию, где его фактически травили и всячески унижали. Прибытие бизнесмена в РФ – сигнал другим российским миллиардерам-релокантам (да и обычным релокантам тоже): возвращайтесь!

Что же касается тех, кто пытается спустить на Михаила Маратовича правоохранительные органы – результат будет как с Нарусовой – то есть нулевой.

Не исключено, что ММФ придется немного «поделиться», но это не смертельно. Ну вот как-то так», – написал эксперт.