Ильхам Алиев: Ликвидация сепаратизма – торжество международного права и справедливости

111 Просмотров

«Наш народ переживает радость, гордость восстановления суверенитета, конституционного строя Азербайджана. Устранение спустя тридцать лет существовавшей на наших территориях «серой» зоны, ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости».

Об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, направленном участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, проходящего в Шуше.

Отметив, что Азербайджан всегда был сторонником мира и автором мирных инициатив в регионе, глава государства добавил: «Исходя из принципа решения региональных вопросов при непосредственном участии стран региона, Азербайджан выдвинул формат сотрудничества 3+3. В настоящее время возникли исторические условия для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, подписания мирного договора и превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества».