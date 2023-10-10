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Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с государствами-членами ОЭС

Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение отношениям с государствами-членами ОЭС

Азербайджан является активным членом Организации экономического сотрудничества и придает особое значение отношениям с государствами-членами организации. ОЭС обладает благоприятными возможностями с точки зрения более эффективного использования гигантского экономического потенциала нашего региона, развития сотрудничества между странами региона в экономической и торговой сферах.

Об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, направленном участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, проходящего в Шуше.

Подчеркнув, что Азербайджан – сторонник расширения сотрудничества в рамках организации во всех сферах, глава государства выразил благодарность за объявление города Шуша туристической столицей ОЭС на 2026 год.

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