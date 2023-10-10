Иран назвал атаки ХАМАС «естественным ответом» на действия Израиля

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Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян назвал недавние атаки ХАМАС ответом на действия Израиля «против палестинского народа в последние месяцы».

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

«Операция [палестинского] сопротивления является естественным и законным ответом на крайне преступные действия [Израиля]», – заявил Абдоллахиян во время телефонного разговора с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

Он также обвинил западные страны в безразличии «к систематическим преступлениям израильских властей против палестинцев». Вследствие этого глава иранского МИД напомнил о «необходимости усилий международного сообщества по поддержке прав палестинцев».