Иран назвал атаки ХАМАС «естественным ответом» на действия Израиля

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян назвал недавние атаки ХАМАС ответом на действия Израиля «против палестинского народа в последние месяцы».
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.
«Операция [палестинского] сопротивления является естественным и законным ответом на крайне преступные действия [Израиля]», – заявил Абдоллахиян во время телефонного разговора с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.
Он также обвинил западные страны в безразличии «к систематическим преступлениям израильских властей против палестинцев». Вследствие этого глава иранского МИД напомнил о «необходимости усилий международного сообщества по поддержке прав палестинцев».