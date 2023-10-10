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Иран назвал атаки ХАМАС «естественным ответом» на действия Израиля

Иран назвал атаки ХАМАС "естественным ответом" на действия Израиля

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян назвал недавние атаки ХАМАС ответом на действия Израиля «против палестинского народа в последние месяцы».

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

«Операция [палестинского] сопротивления является естественным и законным ответом на крайне преступные действия [Израиля]», – заявил Абдоллахиян во время телефонного разговора с главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем.

Он также обвинил западные страны в безразличии «к систематическим преступлениям израильских властей против палестинцев». Вследствие этого глава иранского МИД напомнил о «необходимости усилий международного сообщества по поддержке прав палестинцев».

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