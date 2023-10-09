Очередное лицемерие Запада: террористов ХАМАС прикрывать не стали. А армянских?

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Израиль приступает к антитеррористической операции в секторе Газа. Отключена подача воды. Ещё раньше была прекращена подача электричества. Сектор полностью блокирован. И можно представить себе, в каком состоянии находятся там местные жители, которые видели, как буквально за окном взлетают ракеты «Кассам», а теперь начинают понимать, что прилетает «ответка».

Понятно, что в таких случаях верхушка ХАМАС, как правило, полагается на заступничество мирового общественного мнения. Но на сей раз — тишина. Европейские и американские политики не торопятся выражать свое негодование по поводу «блокады», требовать немедленного открытия «гуманитарных коридоров» и отправлять колонны с гуманитарной помощью. Казалось бы, искреннее осуждение террора и атак на мирное население.

Но… менее месяца назад свою антитеррористическую операцию проводил Азербайджан. В ответ на Западе поднялась целая буря истерик, воплей и обвинений в адрес Азербайджана. Уже после появления ППП «Лачин» там верещали о «блокаде», «голоде» и т.д. Эта истерика продолжается до сих пор, после визита в Карабах миссии ООН, которая не зафиксировала ущерба против гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

Вот, к примеру, американский конгрессмен Сет Магазинер дает интервью радио «Голос Америки» и разглагольствует: «Мы должны прекратить всю помощь Азербайджану до тех пор, пока он не вернется за стол переговоров, чтобы найти настоящее мирное урегулирование, которое обеспечит защиту армян в регионе». Защищать азербайджанцев, судя по всему, сэр Магазинер не считает необходимым. А затем выдает замечательный пассаж: «Произошедшее является провалом российских миротворцев. Это был один из тех редких случаев, когда якобы американские и российские интересы совпадали, и мы должны быть едины в своем стремлении к миру в регионе».

Понятно, что у Израиля есть основания для АТО в секторе Газа. Ракетные удары по жилым кварталам, расстрел участников музыкального фестиваля, захват заложников, более 800 погибших – ни одна страна не стала бы терпеть чего-то подобного.

Но и Азербайджан действовал против тех же сил, которые в девяностые годы осуществили оккупацию его территории, этнические чистки, акты геноцида, а теперь в нарушение всех договорённостей сосредоточили в Карабахе военную группировку с 10 тысячами личного состава и сотнями единиц танков, артиллерии, РСЗО и РЭБ. Они же отказывались от диалога с властями Азербайджана. Наконец, перешли к открытому террору — установке мин на дорогах и радиопомехам для гражданской авиации. Азербайджан действовал строго на своей территории. Но получил в ответ истерики, вопли и обвинения.

И что же – теперь НЕуважаемый конгрессмен Сет Магазинер выйдет к микрофонам и заявит, что необходимо прекратить всю помощь Израилю, пока он не вернётся к диалогу с ХАМАС, и что это один из тех редких случаев, когда американские интересы совпадают… ну, например, с иранскими? Мэр Парижа Анн Идальго отправится в египетский Рафах и будет там позировать на фоне грузовиков с гуманитарной помощью для ХАМАС? Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна поедет в Газу выражать поддержку? А глава Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен заявит что-то об «общих ценностях»? И если они этого не делают – это потому, что не хотят поддерживать террор, или ХАМАС просто ещё не обзавёлся на Западе достаточно влиятельным лобби?

И как-то до обидного понятно, что если это лобби у него появится, у западных политиков хватит лицемерия и цинизма точно так же «не замечать» террора уже со стороны ХАМАС и жертвы среди мирного израильского населения. Финансовую помощь Газе Европа останавливает только сейчас – учитывая, что теракты made in Gaza случались и прежде.

К лицемерию западных политиков нам, к сожалению, не привыкать. Но террор против мирного населения – не тот вопрос, где мир может позволить себе двойные стандарты. За это придётся платить сотнями жертв. И далеко не всегда в Ходжалы или Сдероте.

Отдел политики Minval.az