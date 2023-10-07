Опрос: французы против вмешательства в дела Азербайджана

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Французский канал BFM TV в своем опросе общественного мнения выяснил, что большинство граждан не поддерживают позицию правительства о вмешательстве во внутренние дела Азербайджана. 63% опрошенных считают, что страна не должна участвовать в этом конфликте.

Французский канал BFM TV провел опрос населения, в котором спрашивал, как граждане относятся к тому, что страна вмешивается в дела Азербайджана. В результате опроса выяснилось, что 63% французов не поддерживают позицию правительства по Карабаху и его планам «защитить» Армению. При этом, часть ответивших вовсе не была осведомлена о происходящем во внешней политике Франции.

38% опрошенных не хотят, чтобы Франция участвовала в армяно-азербайджанском урегулировании. 25% не смогли ответить на заданный вопрос.

Но были и те, кто выразил поддержку правительству. 6% ответивших оказались не только за то, чтобы Франция вмешалась в дела Азербайджана, но и согласились с идеей о «защите» Армении.