Министры стран ТЮРКСОЙ встретятся в Шуше

105 Просмотров

В Шуше 13-14 октября пройдет 40-е заседание Постоянного совета министров культуры стран Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Об этом заявил заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Саит Юсуф.

По его словам, которые приводит «Репорт», в заседании примут участие министры культуры 6 стран – основателей организации – Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана. Традиционно на заседании будет обсуждена деятельность ТЮРКСОЙ, озвучены планы на 2024 год, приняты соответствующие решения.

Замгенсека также сообщил о некоторых решениях, которые будут приняты на закрытии мероприятия.

«В 2024 году звание «Культурной столицы тюркского мира» перейдет от города Шуша к туркменскому городу Анев», – уточнил С.Юсуф.

Он также высоко оценил активность Азербайджана в рамках организации, отметив, что наша страна всегда поддерживала деятельность ТЮРКСОЙ и продолжает делать это.