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Азербайджан расширяет сотрудничество с Банком торговли и развития ОЭС (фото)

Азербайджан расширяет сотрудничество с Банком торговли и развития ОЭС (фото)

Министерство экономики Азербайджана рассмотрело возможности сотрудничества с Банком торговли и развития Организации экономического сотрудничества (ОЭС) по международным транспортным коридорам, совместным инвестиционным фондам и проектам государственно-частного партнерства.

Согласно информации Министерства, первый заместитель министра Эльнур Алиев встретился с делегацией, возглавляемой президентом Банка торговли и развития ОЭС Ялчином Юкселем.

На встрече было отмечено, что Азербайджан активно сотрудничает с банком. Также были обсуждены возможности реализации потенциала сотрудничества с банком по международным транспортным коридорам, участником которых является наша страна, совместным инвестиционным фондам и проектам государственно-частного партнерства.

Стороны провели обмен мнениями о новых направлениях сотрудничества.

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