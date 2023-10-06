Шахин Мустафаев: Сообщение с Нахчываном будет создано путем прохождения через Иран |
Армения опоздала на поезд. Окончательно! «Зангезурский коридор» сместился на территорию Ирана |
Нобелевская премия мира присуждена этнической азербайджанке |
Саммит в Гранаде: Азербайджан не участвовал. Но выиграл |
Турецкое грузовое судно подорвалось на мине в Черном море |
«Карабах» победил в гостях шведский «Хеккен» (видео) |
Во Франции исключили введение санкций в отношении Азербайджана |
SOCAR получила от «Лукойла» кредит на сумму $1,5 млрд |
Еврокомиссия склоняет Армению к участию в прокладке энергокабеля из Азербайджана в Румынию |
Главное Странности

Вечные искатели покровителей – армяне послужили прототипами для миньонов?

Вечные искатели покровителей – армяне послужили прототипами для миньонов?

Впечатление, что именно армяне послужили прототипами автору анимационного фильма «Миньоны» для создания образа его героев – маленьких забавных желтых существ, одетых в рабочие, джинсовые, комбинезоны синего цвета и носящих защитные очки.

Такая мысль пришла в голову после прочтения краткой информации о миньонах: «Миньоны утверждают, что существуют с самого начала появления жизни на Земле. У них одна навязчивая идея – найти главного злодея на планете и служить ему. Они служили всем злодеям, когда-либо жившим на Земле, но по случайности убили всех своих хозяев. Динозавры, фараоны, Дракула, Наполеон – все они оказались недолговечны. После потери последнего хозяина они нашли пристанище в ледяной пещере и первое время жили в своё удовольствие, но затем начали скучать и грустить, ведь если миньоны никому не служат, они теряют смысл жизни и впадают в депрессию, из-за чего могут даже умереть. И тогда три миньона рванули в Нью-Йорк, где по телевизору узнали о существовании роковой суперзлодейки Скарлет Оверкилл, которая как раз искала себе помощников…». А в конце истории, после титров все персонажи танцуют и поют песню Revolution.

Прямо как у армян. Поведение армян после каждого провала их вымышленных идей, вроде идеи «арцаха», «миацума», их тактическое отступление, невольно вызывает ассоциации с поведением «племени» миньонов.

«Миньоны» – это точно об армянах. Они вечно кому-то прислуживают, утверждают, что они – самый древний народ на земле, находятся в постоянном поиске покровителей, чтобы вместе с ними совершать злодеяния, и, действительно, любят носить джинсовые комбинезоны. И теперь покинутые Россией армяне принялись искать нового злодея. К их счастью, злодеев в современном мире предостаточно. В роли нового покровителя армян теперь выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Если вспомнить о том, каким образом обрывается жизнь у хозяев миньонов, то страшно подумать, что случится с Макроном.

Конечно, «Миньоны» – это всего лишь мультфильм, но армяне – реальные искатели покровителей, одержимые чрезмерной мифологизацией. А мифологизация, как известно, может порождать экзистенциальные страхи и выполнять функцию деструктивной трансформации и деформации личности. А с такими связываться – себе дороже.  Но пусть на эти грабли наступит Макрон.

Рамелла Ибрагимхалилова 

Теги:
Из этой рубрики
Вечные искатели покровителей – армяне послужили прототипами для миньонов?
Странности

Вечные искатели покровителей – армяне послужили прототипами для миньонов?

2023/10/06, 13:45
ТАСС: Делегация Минобороны России начинает обсуждать вывод миротворцев из Карабаха
Странности

ТАСС: Делегация Минобороны России начинает обсуждать вывод миротворцев из Карабаха

2023/10/06, 12:47
Путин заявил об отсутствии "внешнего воздействия" на самолёт Пригожина (видео)
Странности

Путин заявил об отсутствии «внешнего воздействия» на самолёт Пригожина (видео)

2023/10/05, 21:41
Путин: Одесса - русский город, но чуть-чуть еврейский (видео)
Странности

Путин: Одесса – русский город, но чуть-чуть еврейский (видео)

2023/10/05, 20:12
Европарламент призвал ЕС к санкциям против Баку
Странности

Европарламент призвал ЕС к санкциям против Баку

2023/10/05, 18:11
Затулин повторяет «сенсации» АрмСМИ. И «наезжает» на Пескова
Странности

Затулин повторяет «сенсации» АрмСМИ. И «наезжает» на Пескова

2023/10/05, 16:12
Раиси против Зангезурского коридора
Странности

Раиси против Зангезурского коридора

2023/10/05, 14:29
Нидерланды назвали Украину "дешевым способом борьбы" с Россией
Странности

Нидерланды назвали Украину «дешевым способом борьбы» с Россией

2023/10/05, 14:01
Кадыров вступился за Маргариту Симоньян
Странности

Кадыров вступился за Маргариту Симоньян

2023/10/04, 22:39