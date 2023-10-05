Полиция Азербайджана взяла под охрану религиозные объекты на освобожденных территориях (видео) |
Анкара осудила антиазербайджанскую резолюцию Европарламента |
Макрон против антиазербайджанских санкций |
Мишель пригласил лидеров Азербайджана и Армении на переговоры в Брюссель |
Пашинян официально признал в Гранаде принадлежность Карабаха Азербайджану |
Более 50 человек погибли при ударе ВС РФ по магазину в Харьковской области (обновлено, фото, видео) |
Путин: Армения признала Карабах частью Азербайджана (видео) |
Сотрудник МВД Азербайджана подорвался на противопехотной мине |
Выступление Маска на Международном конгрессе астронавтики в Баку (видео) |
Главное Спорт

«Сабах» впервые вышел в основной этап Кубка Европы по баскетболу

"Сабах" впервые вышел в основной этап Кубка Европы по баскетболу

Сегодня азербайджанский баскетбольный клуб «Сабах» одержал победу в Северной Македонии.

В третьем матче группы А квалификации Кубка Европы бакинский клуб обыграл румынскую команду «Рапид» со счетом 90:71 (22:13, 27:13, 23:26, 18:19) и впервые в истории азербайджанского баскетбола попал в основной этап евротурнира, сообщает «Репорт».

Ранее чемпион Азербайджана обыграл нидерландский «Донар Гронинген» (75:72) и местный «Работнички» (83:81), а победа над «Рапидом» позволила ему занять первое место в группе.

Теги:
Из этой рубрики
"Сабах" впервые вышел в основной этап Кубка Европы по баскетболу
Спорт

«Сабах» впервые вышел в основной этап Кубка Европы по баскетболу

2023/10/05, 21:55
Правительство Великобритании проявило неуважение к "Галатасараю"
Спорт

Правительство Великобритании проявило неуважение к «Галатасараю»

2023/10/04, 23:37
Шесть стран впервые примут мировое футбольное первенство
Спорт

Шесть стран впервые примут мировое футбольное первенство

2023/10/04, 19:26
"Галатасарай" в гостях обыграл "Манчестер Юнайтед"
Спорт

«Галатасарай» в гостях обыграл «Манчестер Юнайтед»

2023/10/04, 01:07
"Сабах" одержал вторую победу в Кубке Европы ФИБА
Спорт

«Сабах» одержал вторую победу в Кубке Европы ФИБА

2023/10/04, 00:45
В Азербайджане пройдет открытый фестиваль скалолазания (фото)
Спорт

В Азербайджане пройдет открытый фестиваль скалолазания (фото)

2023/10/03, 16:20
БК «Сабах» одолел клуб из Нидерландов
Спорт

БК «Сабах» одолел клуб из Нидерландов

2023/10/02, 23:28
Наш борец пресек провокацию армянского визави
Спорт

Наш борец пресек провокацию армянского визави

2023/10/02, 22:51
Триумф наших мастеров тамблинга в Париже
Спорт

Триумф наших мастеров тамблинга в Париже

2023/10/01, 23:56