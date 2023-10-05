«Сабах» впервые вышел в основной этап Кубка Европы по баскетболу

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Сегодня азербайджанский баскетбольный клуб «Сабах» одержал победу в Северной Македонии.

В третьем матче группы А квалификации Кубка Европы бакинский клуб обыграл румынскую команду «Рапид» со счетом 90:71 (22:13, 27:13, 23:26, 18:19) и впервые в истории азербайджанского баскетбола попал в основной этап евротурнира, сообщает «Репорт».

Ранее чемпион Азербайджана обыграл нидерландский «Донар Гронинген» (75:72) и местный «Работнички» (83:81), а победа над «Рапидом» позволила ему занять первое место в группе.