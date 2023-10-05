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СГБ об аресте Саакяна, Гукасяна и Ишханяна (видео)

СГБ об аресте Саакяна, Гукасяна и Ишханяна (видео)

СГБ Азербайджана распространила информацию об аресте Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Давида Ишханяна.

Как передает СГБ, в ходе расследования были установлены основательные подозрения в том, что Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки и Ишханян Давид Рубени принимали участие в организации вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана, которые организовывали нападения, приводящие к гибели людей и другим тяжелым последствиям, обеспечивали незаконные вооруженные формирования боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и снаряжением, участвовали в финансировании терроризма.

В результате мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана, родившийся в городе Ханкенди Аркадий Гукасян (1957 года рождения), родившийся в городе Ханкенди Бако Саакян (1960 года рождения), родившийся в Ходжавендском районе Давид Ишханян (1958 года рождения), были задержаны 3 октября 2023 года, им предъявлены обвинения по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2, 214-1(финансирование терроризма), 214-3.2 (Проведение учений с целью терроризма), 228.3 ( Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) УК АР.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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