Мусабеков: Западные страны обеспечивают Пашиняна нужной информацией и страхуют тем самым его

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Ожидаемая 5 октября встреча в Гранаде вызывает много интереса и интригует, особенно в свете произошедшего 19-20 сентября. Как будет развиваться ситуация дальше, и стоит ли ожидать быстрого подписания мирного соглашения, обо всем этом в интервью Minval.az рассказал депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

– Как вы оцениваете предстоящую встречу лидеров Азербайджана и Армении в Гранаде при посредничестве европейских глав?

– Я не думаю, что в Гранаде будет подписано мирное соглашение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что главное препятствие для подписания мирного договора уже снято, и поэтому он призвал переговорные команды интенсивно поработать и завершить текст мирного договора, то есть парафировать его. Я думаю, что если в Гранаде об этом договорятся, то это будет хороший шанс для подписания мирного договора.

– Но при каком посредничестве?

– Никакого посредничества. Переговорные команды сходятся и работают над текстом. Я не думаю, что для этого нужно ехать в Брюссель, можно поехать и в Тбилиси, и поработать 3-5 дней, находясь в интенсивном контакте со своими правительствами. Хотя, я не исключаю, что это может быть и в Брюсселе, но для Азербайджана этот вопрос не принципиален. Главное, чтобы переговорные команды сели, интенсивно поработали и вышли на парафирование документов.

– Допустим, мы подпишем мирное соглашение. Можно ли будет считать, что в регионе откроется новая страница либо будет напряженность?

– Новая страница в регионе открыта в 2020 году и в сентябре этого года. Новая реальность открыта именно после победы Азербайджана, которая и сформировала новые реалии в регионе.

– Администрация президента объявила программу реинтеграции. Ваши соображения на этот счет?

– Это пока скелет и требуется детализация всего того, что есть. Многое еще будет зависеть от того, будут ли армяне возвращаться, чтобы знать, в каком объеме нам следует реализовывать эту программу реинтеграции.

– Однако насколько эта программа будет работать, и захотят ли армяне сотрудничать с властями Азербайджана?

– Сначала армяне должны захотеть вернуться, а потом с теми, кто вернется, мы уже будем прорабатывать детали предложенной реинтеграции и ее реализацию. Будет выработана дорожная карта по каждому разделу. Другой вопрос, что они вернутся для того, чтобы продать свое имущество или забрать необходимое.

– Одним из сложных тем является внутриполитическая ситуация в Армении. Что, если определенным силам удастся свергнуть Пашиняна? Что тогда? Плакало мирное соглашение?

– Какая геополитическая сила хочет свергнуть Пашиняна? Очевидно, что Россия. Но это было и раньше, и Пашинян всегда жил под этим Дамокловым мечом. Я думаю, что он серьезно позаботился о своей безопасности. Как показывает практика, уличными протестами его свергнуть невозможно. Силовые структуры его работают. Однако остались достаточно серьезные рычаги воздействия на министерство обороны Армении у внешних игроков. Но тут есть очень важный нюанс, в котором каждый армянин отдает себе отчет. Он заключается в том, что сегодня у Армении остался единственный ресурс — это демократический имидж. Но, если они его растопчут, то, что у них останется? Они сейчас пытаются преподнести всему миру, что «армянская демократия проиграла азербайджанскому авторитаризму, помогите». Что тогда останется от этого тезиса? Поэтому вмешательство армии чрезвычайно маловероятно, с помощью улицы – тоже. В таком случает остается только террористический сценарий. Пашинян в этом отдает себе отчет, и недавно он уволил главу службы госохраны, заменив на близкого и доверенного человека. С другой стороны, я думаю, что западные страны обеспечивают его нужной информацией и страхуют тем самым.

– Мы получили миллион беженцев и вынужденных переселенцев из Армении и Карабаха. Было очень сложно, это повлияло на нашу социально-экономическую жизнь. Тогда как из Карабаха выехало несколько тысяч человек. Как это повлияет на социально-экономическую и внутриполитическую жизнь Армении?

– В 90-х территорию Армении покинуло примерно 200 тысяч, среди которых были азербайджанцы и курды-мусульмане. Надо отметить, что они изгнали не только азербайджанцев, но и курдов-мусульман, их было примерно 20-25 тысяч. Около 3 тысяч русских также уехали из Армении. Да, курды-мусульмане были очень интегрированы с азербайджанцами, они ходили именно в азербайджанскую школу, а не в армянскую и не в русскую. Переварить такое количество людей Армения в состоянии. Однако, если посмотреть на цифры, то тут уже появляются некоторые нюансы. Армянская сторона заявляет о том, что выехало 100 500 человек, а вот регистрацию у них прошли всего 81 тысяча человек. Куда делись 20 тысяч? Они регистрируют выходцев сразу по пересечению границы. Где 20 тысяч? Их надо называть пофамильно. Куда они собираются уходить? Нет этих людей. А всего, по их данным, временным жилищем, предоставленным правительством Армении, воспользовались 53 тысячи. Даже эти 53 тысячи, вряд ли все они карабахские. Слишком много людей оказалось в Карабахе, которые поехали туда из Армении, в то время как собственное население Карабаха «утекало» оттуда. Для нас не имеет значения 100 тысяч или 50, это важно для Пашиняна, чтобы разгонять информационную волну на Азербайджан, а также плакаться и просить помощь.

Но для Азербайджана все просто, мы открыли портал: кто желает, пусть регистрируется и возвращается. Мы не заняли их жилье, не разрушили дома, как это делали армяне, не разграбили. То есть обвинить нас не в чем.

Ниджат Гаджиев