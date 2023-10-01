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Эль Мюрид: Доминантой на Черном море станет флот Турции

Эль Мюрид: Доминантой на Черном море станет флот Турции

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме оборонных индустрий заявил о том, что Украина станет первой в мире страной, которая создаст флот морских дронов.

Об этом написал политический обозреватель Эль Мюрид в своем ТГ-канале.

«В определенном смысле это, безусловно, новое прочтение доктрины морской борьбы. Здесь должны сказать свое слово специалисты, но на первый взгляд, это вполне рациональное решение из серии «флот для бедных».

Беспилотники уже стали фактором этого конфликта, существенно дополняющим военные возможности сторон. Однако море – это особый театр боевых действий, и пока применение такого класса вооружений было несистемным и достаточно небольшим по масштабам. Поэтому если угрозы Киева осуществятся, а технологических препятствий к этому практически нет, может возникнуть новый баланс сил в акватории Черного моря, где Украина и Россия уравновесят друг друга, а доминантой на Черном море в таком случае станет флот Турции. Это дело не быстрое, но уже через несколько лет при достаточной настойчивости в решении заявленной программы ситуация может очень серьезно измениться», – отметил он.

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