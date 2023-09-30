Введены новые госпошлины за деятельность в службе такси

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С завтрашнего дня будут введены новые государственные пошлины на работу такси.

Это нашло отражение в поправке к закону «О государственной пошлине».

Согласно документу, установлены ставки за предоставление разрешения на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Госпошлины установлены в следующем размере:

– при получении удостоверения, позволяющего оказывать пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси, – 125 манатов;

– получение пропускной карты на одно транспортное средство – 25 манатов;

– получение операторами пропускных удостоверений на осуществление международных грузовых и нерегулярных пассажирских перевозок автотранспортом между Азербайджанской Республикой и зарубежными странами – 250 манатов;

– получение пропускной карты на каждое транспортное средство – 75 манатов;

– получение разрешения на деятельность оператора заказа такси – 3000 манатов.

Новые госпошлины начнут действовать с 1 октября 2023 года.