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Главное Общество

Отныне таксисты должны будут пройти спецподготовку

Отныне таксисты должны будут пройти спецподготовку

С завтрашнего дня вступают в силу новые требования к водителям легковых автомобилей такси.

Это отражено в поправке к закону «Об автомобильном транспорте».

Согласно закону, водители легковых автомобилей такси должны пройти специальную подготовку по вопросам этики и нормативным правовым актам, регулирующим пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Порядок, программа и сроки проведения специальной подготовки водителей легковых автомобилей такси устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.

На основании оценки, проведенной Государственным экзаменационным центром и на основании договора с перевозчиками или водителями о результатах специальной подготовки, будет выдан документ, действительный в течение 7 (семи) лет.

Отметим, что согласно указу от 18 августа 2023 года, подписанному президентом Ильхамом Алиевым в связи с применением закона «О внесении изменений в кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях», штрафы и ограничения за нарушение новых требований к перевозке пассажиров такси вступают в силу с 1 января 2024 года.

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