Армянский блогер Натали Алексанян обратилась к Ильхаму Алиеву

Армянский блогер Натали Алексанян обратилась к Алиеву и попросила его разрешить ей приехать в Ханкенди.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«Обращение к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву
Уважаемый господин Президент!
Я понимаю, что единственной возможностью армян остаться жить в Карабахе является реинтеграция армян в общество Азербайджана. Сама я являюсь человеком, которого карабахские армяне любят и к мнению которого прислушиваются.
Учитывая вышесказанное, я прошу Вас разрешить мне в срочном порядке приехать в Ханкенди, быть рядом с ними, оказать поддержку и помочь им интегрироваться.
С уважением, Натали Алексанян», – написала блогер.