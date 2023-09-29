Армянский блогер Натали Алексанян обратилась к Ильхаму Алиеву

1554 Просмотров

Армянский блогер Натали Алексанян обратилась к Алиеву и попросила его разрешить ей приехать в Ханкенди.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Обращение к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву

Уважаемый господин Президент!

Я понимаю, что единственной возможностью армян остаться жить в Карабахе является реинтеграция армян в общество Азербайджана. Сама я являюсь человеком, которого карабахские армяне любят и к мнению которого прислушиваются.

Учитывая вышесказанное, я прошу Вас разрешить мне в срочном порядке приехать в Ханкенди, быть рядом с ними, оказать поддержку и помочь им интегрироваться.

С уважением, Натали Алексанян», – написала блогер.