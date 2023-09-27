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Сельчук Байрактар анонсировал первый полет Bayraktar TB3

Сельчук Байрактар анонсировал первый полет Bayraktar TB3

Ударный беспилотник Bayraktar TB3, который разработала и изготовила турецкая компания Baykar, в ближайшее время совершит первый полет. Об этом заявил глава правления и технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар, сообщает «Укринформ».

По словам Байрактара, первый полет Bayraktar TB3 совершит после выставки Teknofest, которая проходит в турецком Измире и закончится 1 октября.

«Мы совершим первый полет Bayraktar TB3 сразу после Teknofest. Он станет первым БПЛА, который приземлится и взлетит с корабля», – сказал Байрактар.

Он заявляет, что Bayraktar TB3 станет первым в мире БПЛА, развернутым на кораблях с короткой взлетной полосой, беспилотник сможет садиться и взлетать с таких кораблей.

Первый полет нового дрона готовят на базе центра Baykar в Чорлу в провинции Текардаг на северо-западе Турции.

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