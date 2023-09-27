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Гела Васадзе: Для Армении больше нет смысла оставаться на тонущем корабле

Гела Васадзе: Для Армении больше нет смысла оставаться на тонущем корабле

Регион Южного Кавказа продолжает оставаться в центре внимания, поскольку переживает кардинальные трансформации и привлекает новых глобальных игроков. Портятся отношения России и Армении, ранее действовавших в тандеме, и, напротив, растет влияние США и ЕС в Ереване.

«На протяжении всей новейшей истории Армении Россия была нужна ей из-за карабахского кейса. Сейчас, когда этого кейса уже не будет, для Армении нет смысла оставаться на тонущем корабле, а Россия сегодня – это тонущий корабль сегодня», – сказал Minval.az грузинский политолог Гела Васадзде.

По его словам, часть армян останется в Карабахе, и миротворцы пробудут там до конца 2025 года.

«Прогнозировать что-то сейчас невозможно. Что касается США, то у Вашингтона отношения с Баку всегда были деловыми, я думаю, они таковыми и останутся, а поддержка Армении Америкой исходит из внутриполитической повестки западных стран», – добавил он.

Васадзде отметил, что в эти дни мы получили военные действия, которых можно было избежать, но в тоже время мы получили шанс на мир. Эксперт не видит физических причин для того, чтобы ситуация в регионе не нормализовалась, если уж нормализуются отношения Армении и Азербайджана.

«Это ключевой вопрос в регионе. Вопрос же урегулирования территории Грузии решается сейчас на полях Украины, и мы уже знаем, как он решится. Однако цена вопроса очень велика. Что касается Армении и Азербайджана, то, конечно же, украинская проблема повлияла на ситуацию, но сегодня созданы все условия для того, чтобы в регионе наступил долгожданный мир, созданы условия для элементарного посредничества и взаимодействия в последствии, которое может трансформироваться в нормализацию отношений», – добавил он.

Многое зависит от Азербайджана и Армении, но у внешних игроков будут свои интересы, сказал эксперт.

«Но я надеюсь на то, что тот главный интересант, который был на Кавказе, – Россия настолько ослаб, что уже больше не сможет вмешиваться в ситуацию. Что до переговорного процесса, то сейчас у него есть три трэка: Вашингтонский, Брюссельский и Московский. Все они конкурируют между собой, но лучше всего было бы, если бы Азербайджан и Армения подписали мирное соглашение напрямую. Это очень важный элемент для будущего мира. Все сейчас в руках Баку и Еревана. Я очень надеюсь на подписание мирного договора, а не на очередную военную эскалацию. Мирный договор, он объективно выгоден всем, особенно Армении и Азербайджану», – резюмировал Васадзе.

Ниджат Гаджиев

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