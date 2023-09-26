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Орбан напомнил об энергетическом сотрудничестве с Турцией и Азербайджаном

Орбан напомнил об энергетическом сотрудничестве с Турцией и Азербайджаном

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, выступая в парламенте, что его страна политически стабильна, а ее экономика достаточно сильна, чтобы победить инфляцию, обеспечить пенсии, стабильные зарплаты и рабочие места, а в следующем году экономика вновь продемонстрирует уверенный рост.

Глава правительства упомянул о недавнем проведении Венгрией чемпионата мира по легкой атлетике, сказав, что это спортивное событие стало «крупнейшим в истории страны», пишет «Азертадж».

«Мы являемся одними из лучших, когда речь идет о принятии, организации и проведении международных мероприятий», – сказал он, добавив, что доходы от проведения чемпионата вдвое превысили расходы. В то же время Орбан заявил, что одним из приоритетов правительства является поддержание энергетической безопасности в условиях потрясений на мировом энергетическом рынке.

«Мы продолжаем строить нашу энергетическую систему в эти неспокойные времена, чтобы обеспечить нашу независимость», – сказал Орбан, отметив недавние соглашения Венгрии о сотрудничестве в области энергетики с Турцией, Азербайджаном и Катаром.

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Орбан напомнил об энергетическом сотрудничестве с Турцией и Азербайджаном
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