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СГБ обратилась к армянам Карабаха и сообщила о задержании совершивших теракт в Ходжавендском районе

СГБ обратилась к армянам Карабаха и сообщила о задержании совершивших теракт в Ходжавендском районе

Служба государственной безопасности обратилась к армянскому населению Карабахского региона.

«Как стало известно, 19-20 сентября текущего года на временно подконтрольных российскому миротворческому контингенту территориях Азербайджана были проведены антитеррористические мероприятия локального характера с целью прекращения террористических провокационных действий и разоружения незаконных армянских вооруженных формирований, террористические отряды были вынуждены сдаться.

Во время этих антитеррористических мероприятий 20 сентября 2023 года были разоружены и задержаны лица, подозреваемые в террористических действиях, совершенных 19 сентября 2023 года на 58-м километре дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и в районе села Тагаверд Ходжавендского района, в результате которых погибли два гражданских лица и четыре полицейских от взрыва мин на недавно построенном туннеле.

После получения согласия на полное разоружение и вывод с боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований, в соответствии с указаниями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, были приняты последовательные меры по обеспечению мира, личной безопасности и социальных проблем местных жителей на территориях проживания армянского населения, боеприпасы, находящиеся в распоряжении незаконных армянских воинских формирований, были взяты под контроль Вооруженных Сил Азербайджана.

СГБ призывает не совершать действий, создающих угрозу общему развитию районов, входящих в Карабахский экономический район Азербайджанской Республики, а также благосостоянию армянского населения, реинтеграции в азербайджанское общество условиях мира, решению социальных и гуманитарных вопросов, защите законности, стабильности и общественной безопасности, не уничтожать имущество, документы, сдать имеющееся оружие.

Обеспечивается полная гарантия защиты прав и свобод лиц армянской национальности, сдавших оружие и соблюдающих требования соответствующего законодательства Азербайджанской Республики», – говорится в сообщении.

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