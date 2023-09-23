МВД: Представившиеся ветеранами лица заняли несколько комнат в общежитии

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22 сентября около 21:30 в полицию поступила информация о том, что группа лиц, представившихся ветеранами, вошла в студенческое общежитие Бакинского государственного университета и заняла несколько комнат.

Эти лица явились на указанный адрес и накануне, 21 сентября, с целью занять комнаты в общежитии. Из указанных лиц Махмудов Руфан Александр оглу 1993 года рождения, находившийся в розыске в качестве должника, проявил неповиновение и, представившись членом Общественного объединения по уходу за семьями шехидов и ветеранов «Варис», а также участником войны, выдвинул незаконные требования.

В это время имеющий статус инвалида 3-й степени Сулейманов Руслан Фазиль оглу 1993 года рождения, который ранее вместе с Р.Махмудовым захватывал помещения Института усовершенствования врачей на улице А.Аббасова в Ясамальском районе, и другие лица, представившиеся ветеранами, устроили конфликт и попытались нанести увечья сотрудникам полиции. Указанные лица приглашены в полицейский орган. В отношении них принимаются соответствующие меры с учетом состояния их здоровья.