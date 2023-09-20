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Гиркин предрек крах России

Гиркин предрек крах России

Арестованный российский диверсант Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что Россия находится на пороге краха своей государственности. Бывший главарь т.н. «ДНР» передал своим соратникам письмо из тюрьмы, в котором выразил опасение за будущее России в связи с ситуацией, в которой оказалось российское государство. В Telegram-канале, который до ареста Гиркин вел лично, были опубликованы мрачные прогнозы по поводу будущего и настоящего России, передает dialog.ua.

Он утверждает, что в РФ происходит смута в острой стадии, стартом которой стал мятеж Пригожина, а продолжением – его убийство.

Продолжение войны с Украиной с неясными перспективами усугубляет ситуацию. При этом российские власти не демонстрируют способности к решению созревших проблем.

«А это значит, что рано или поздно смута войдет в свою терминальную стадию. Не исключено неконтролируемое обрушение всей системы государственного управления», – утверждает Гиркин.

По его словам, уже в скором времени Россия, созданная в 1991 году, может окончательно прекратить свое существование в нынешнем виде, протянув в качестве независимого государства всего 30 лет спустя краха СССР.

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