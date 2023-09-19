Двое азербайджанских военнослужащих получили ранения

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Двое азербайджанских военнослужащих получили ранения в результате провокации армянских боевиков, сообщает Минобороны АР.

«19 сентября около 11:45 позиции азербайджанской армии, расположенные в Агдамском районе, были обстреляны из минометов и стрелкового оружия различного калибра со стороны армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. В результате двое военнослужащих азербайджанской армии получили ранения. Военнослужащим была немедленно оказана первая медицинская помощь.

Нашими подразделениями приняты ответные меры», – сообщает Минобороны.