МИД – о теракте в Ходжавенде

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19 сентября 2023 года 1 транспортное средство подорвалось на противотанковой мине, установленной на территории Ходжавендского района диверсионно-диверсионной группой армянских вооруженных сил, действующей на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. В результате этой провокации погибли 2 гражданских лица.

Об этом говорится в заявлении МИД.

«В тот же день 4 сотрудника Министерства внутренних дел, направлявшиеся в район, где предположительно был совершен террористический акт, погибли, подорвавшись на мине на дороге, ведущей в туннель на территории села Тагаверд Ходжавендского района.

Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших.Аллах рехмет элесин.

Таким образом, общее количество жертв мин после 44-дневной Отечественной войны в 2020 году достигло 314 человек, 61 из них погиб.

Военные провокации и террористические акты Армении и созданного ею так называемого режима должны быть решительно осуждены и пресечены для обеспечения мира и безопасности в регионе», – отмечается в заявлении.