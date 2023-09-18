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Захарова: РФ рассчитывает на возобновление «ритмичной работы» по реализации трехсторонних договоренностей

Захарова: РФ рассчитывает на возобновление "ритмичной работы" по реализации трехсторонних договоренностей

Москва ожидает продолжения беспрепятственных гуманитарных поставок жителям Карабаха после доставки грузов 18 сентября, РФ рассчитывает, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Карабахе создаст условия для диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, обозначив одну из сторон диалога «Степанакертом» (Ханкенди), а Карабахский экономический район – «Нагорным Карабахом».

«18 сентября благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста при участии российского миротворческого контингента и МИД России в регион одновременно с обоих направлений были доставлены партии продовольствия и медикаментов. Ожидаем продолжения беспрепятственных и регулярных гуманитарных поставок в интересах местного населения. Рассчитываем, что постепенное улучшение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе создаст условия для запуска диалога между Баку и Степанакертом», – говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что РФ также рассчитывает на возобновление «ритмичной работы» по реализации комплекса трехсторонних договоренностей по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Всецело заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе», – написала Захарова.

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