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Военный прокурор назвал количество тел, переданных Арменией Азербайджану

Военный прокурор назвал количество тел, переданных Арменией Азербайджану

За прошедший период из выявленных массовых захоронений с участием ANAMA, МЧС, МККК и других структур были изъяты останки 508 человек. Об этом на международной конференции «Наращивание национальных и международных усилий, направленных на выяснение судеб лиц, пропавших без вести» сказал военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев.

Военный прокурор заявил, что в Армении существуют захоронения останков погибших во время Первой Карабахской войны: «Но сегодня армянская сторона уклоняется от передачи координат этих мест. Только 120 человеческих останков из 3890 погибших были переданы азербайджанской стороне Арменией».

Военный прокурор отметил, что все еще не решена проблема мин на освобожденных территориях: «Карты территорий, загрязненных минами, армянская сторона все еще не предоставила. По этой причине также затрудняется определение местонахождения пропавших без вести на освобожденных территориях. В Азербайджане предполагают, что некоторые пропавшие без вести все еще живы и эксплуатируются в качестве рабов в Армении, остальные убиты и захоронены в братских могилах».

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