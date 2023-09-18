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Начальник СГБ пригласил официальный Ереван к сотрудничеству в вопросе пленных и заложников

Начальник СГБ пригласил официальный Ереван к сотрудничеству в вопросе пленных и заложников

Надеемся, что Армения предоставит Азербайджану точные минные карты, а также информацию о судьбе пропавших без вести лиц и местах их захоронения. Об  этом сказал председатель Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников, начальник Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-полковник Али Нагиев в своем выступлении на международной конференции «Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести лиц».

Кроме того, он отметил, что личности 13 человек идентифицированы в генетической лаборатории Главного военно-медицинского управления СГБ.

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