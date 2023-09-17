Баку задействует для идентификации останков ресурсы международных организаций

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Госкомитет уже начал знакомиться с работой стран, имеющих опыт в поиске пропавших без вести лиц и идентификации найденных останков.

Об этом на брифинге, посвященном проблеме пропавших без вести лиц в Азербайджане, сказал заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без пропавших граждан Эльдар Самедов. Его слова приводит АПА.

«Также мы намерены использовать возможности ICMP и других организаций, которые работают только в этой сфере и обладают высоким профессионализмом и опытом», – сказал он.

При этом заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы заявил, что после обнаружения массовых захоронений первостепенной задачей является более быстрая идентификация останков.

«В этой сфере необходимы определенные передовые технологии. Наши госучреждения очень серьезно работают в этом направлении. Но помимо этого в нашей стране начато практическое сотрудничество с единственной специализированной международной комиссией по делам пропавших без вести лиц, штаб-квартира которой находится в Нидерландах. Недавно они посетили Азербайджан, и скоро подготовят доклад в этом направлении. Мы ждем, что они предоставят нам новые технологии», – добавил он.