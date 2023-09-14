Азербайджан будет экспортировать в ЕС шерсть, кожу и осетровую икру

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Дальнейшее расширение связей с авторитетными международными организациями, осуществляющими деятельность в области обеспечения продовольственной безопасности в мире, повысило интерес иностранных инвесторов к экономике Азербайджана и возможности производства местной продукции.

Об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на региональном мероприятии в Баку на тему «Усовершенствование пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в деятельности Кодекса».

Он отметил, что работа, проводимая агентством, способствует обеспечению продовольственной безопасности, а также экспортному потенциалу страны.

«Таким образом, благодаря проведенным мероприятиям, были получены разрешения на экспорт в Европейский союз шерсти, кожи и икорной продукции рыб, выращиваемых в условиях аквакультуры», цитирует Тахмазли Trend.