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Последствия трагического наводнения в Ливии (фото)

Последствия трагического наводнения в Ливии (фото)

По разным оценкам, от двух до пяти тысяч человек погибли и не менее 10 тысяч пропали без вести после наводнения в Ливии, сообщает Reuters.

Наводнение вызвал шторм «Даниэль», который прошел по Средиземному морю и обрушился на ливийские города на побережье. Наибольшие разрушения получил город Дерна на востоке страны (в 290 километрах от Бенгази), где из-за сильных дождей прорвало две дамбы. В городе с населением 125 тысяч человек разрушены жилые кварталы, на улицах лежат перевернутые автомобили.

В больнице Дерны сообщили, что в одном из двух районов города погибли 1700 человек, в другом — 500 человек.

Многие страны направили в Ливию помощь, в том числе поисково-спасательные машины, лодки, генераторы и продовольствие.

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