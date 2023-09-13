Фуад Исмайлов: Ни одно электронное новшество не поможет, если врач некомпетентен

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Внедрение системой здравоохранения электронных рецептов – это революция, предполагающая большой прогресс в плане лекарственного обеспечения пациентов. Это позитивный момент. Что мы выигрываем? Многое, и, прежде всего, это унификация выдачи лекарств в стране. Об этом Minval.az заявил глава Центра психического здоровья Фуад Исмаилов, комментируя последнее заявление советника министра здравоохранения Руфата Гаджиалибекова о планах Минздрава в связи с соответствующим поручением Кабинета министров ввести систему электронных рецептов (Е-Рецепт) до конца 2023 года. Согласно мнению Фуада Исмайлова, у данного процесса есть масса преимуществ. Эксперт назвал электронный рецепт действенным методом борьбы с нелегальным использованием лекарств, незаконным доступом к получению лекарственных препаратов.

– К примеру, человеку выписывают рецепт, скажем, в Гяндже или в Сумгайыте. И если он по каким-то причинам забыл рецепт в своем городе и приехал в Баку, то уже не нужно заморачиваться беготней по врачам с просьбой выписать аналогичный рецепт, чтобы купить необходимый препарат. Достаточно просто предъявить QR-код аптекарю, и он выдаст лекарство. То же самое касается любого человека, просто забывшего рецепт дома.

Благодаря электронной базе данных можно облегчить борьбу с нелегальным использованием лекарств. Если человек проходит через базу данных, можно будет легко определить, кто выписал рецепт, когда и в связи с какой патологией. Это очень облегчает работу в плане незаконной выписки препаратов, незаконного использования наркотических препаратов или препаратов с сильными побочными эффектами.

Третий пункт – электронный рецепт уже не потеряешь, он в базе данных. И вообще, электронный рецепт – все же очень большой прогресс и удобство, практически весь мир уже в этой системе. Четвертый пункт: человек попадает в больницу и не помнит (часто так бывает), какие именно препараты он принимал. Имея электронный рецепт, врач всегда сможет зайти в систему и посмотреть, какие препараты принимал пациент. Очень важно, чтобы электронный рецепт был прикреплен и к электронным медицинским записям. К примеру, на Западе уже давно не пишутся от руки ни рецепты, ни история болезни. Для этого существуют электронная картотека. Попадая в больницу, человек может не напрягаться по поводу того, как называется его болезнь, кто его лечил, в каком медучреждении и какими препаратами, какие были проведены операции, на что у него аллергия, чем пациент болел в детстве, перенесенные инфекции, вакцинирование – вся необходимая для врача информация будет зафиксирована в электронной базе данных.

– Несмотря на немалое количество весомых плюсов, наверняка есть и минусы, да и вообще народ неоднозначно воспринял эту, казалось бы, позитивную новость. Давайте просчитаем риски.

– Да, несомненно, есть и минусы, и довольно жирные. И, в первую очередь, уровень компьютерной грамотности у врачей-специалистов. В Баку, скажем, это не такая острая проблема. А что делать с врачами, работающими в регионах? Ведь в региональных больницах нет молодых специалистов, планка возраста врачей, работающих в регионах – 60+. Вы сами понимаете, что в таком возрасте освоить компьютерную грамоту весьма сложно. К примеру, нам с трудом удается найти относительно молодого специалиста по психиатрии в регионах. И перестраиваться этим врачам на систему электронного рецепта будет очень сложно и проблематично. С врачами более старшего поколения сложно, так как компьютерами они пользуются не так интенсивно, как молодые, или не пользуются вообще, с электронными базами данных не работают. По-любому, первое время сложности будут с этими рецептами – в свете перечисленных мною проблем. Но за электронизацией медицины будущее, нельзя говорить НЕТ или СТОП. Чем раньше мы к этому придем, тем лучше.

– Тем не менее бумажные варианты рецептов и истории болезни все равно, так или иначе, нельзя списывать в прошлое, так как любая компьютерная система, даже самая отлаженная и точная, может рано или поздно дать сбой. Тем более, что у нас в стране уже был горький опыт в подобных делах – при покупке квартир онлайн, например, или же при электронном приеме в школу первоклашек. Но в случае с рецептами и диагнозами все должно быть гораздо серьезнее, так как на кону здоровье и жизнь.

– Да, конечно, я с вами согласен. Но ведь помимо элементарных удобств разработчики думали так же и об экологии, так как на производство бумаги идет очень большое количество древесины. Далее, посредством электронизации искореняется бюрократия и бумажная волокита. К примеру, наша бухгалтерия приносит все копии документов и переводов мне на подпись, и в день я подписываю таких бумажек не менее 200 штук. Представляете, сколько времени я теряю зря? А ведь то же самое время я могу тратить на своих пациентов. Хотя я с вами согласен в одном: если выписан электронный рецепт или сделана электронная запись, всегда должна иметься необходимость все это отпринтовать, например, если пациент – пожилой человек или же ребенок. Электронные рецепты должны стать интегральной частью электронных медицинских записей. Медицина вообще должна быть электронной, вплоть до оформления больничных – этот новаторский шаг освобождает от многих проблем.

Пример удобства: человек переведен из одной больницы в другую, скажем, из Гянджи в Баку. В Гяндже ему историю болезни записывали от руки, потом в Баку запись эту переписывает в таком же формате, но уже со своими дополнениями другой врач, который – будь система электронной – просто ознакомился бы с ситуацией в более комфортабельных и удобных для него условиях, а затем ввел бы дополнительные сведения, сохранив драгоценное время.

Кроме того, электронный рецепт – это не только экономия времени, но и улучшение уровня отчетности, возможность получения грамотных статистических данных. Благодаря этим записям компьютер может обрабатывать и подводить итоги по заболеваемости, смертности, осложнениям, типам лечения. И вообще, как вы уже поняли, я – за полную электронизацию медицины в стране.

– Раз в 10 лет я бываю в поликлинике, и прихожу в ужас, когда читаю то, что написано в истории болезни. Оказывается, я «проходила обследование у гастроэнтеролога этой поликлиники», у «меня жалобы на сердце», и я даже умудрилась «лечить зубы» у поликлинического врача! Хотя на самом деле я, как и многие граждане, поликлиническим врачам не доверяю, и никогда не прибегала к их помощи. Но тем не менее записи почему-то есть. На мой вопрос: «Почему в карточке написано то, чего на самом деле никогда не было?», мне ответили странной фразой: «Для отчетности». Вот это меня и пугает: не перекочуют ли эти же самые «факты» в электронный формат?

– В плане достоверности информации, что электронные, что карточные форматы по любому относятся к компетенции и этическим нормам врача. Если врач нечестный человек, он при любой системе останется нечестным и некомпетентным человеком в профессии.

Яна Мадатова