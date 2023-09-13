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Захарова: Москва заявила Баку дипломатический демарш

Захарова: Москва заявила Баку дипломатический демарш

Москва заявила Баку дипломатический демарш из-за заявления МИД Азербайджана о выборах в оккупированных Россией украинских регионах. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заявления Азербайджана «о выборах на новых территориях РФ неприемлемы и не отвечают характеру союзничества», добавила Захарова.

«В Баку должны относиться к вопросам «территориальной целостности» России с тем же уважением, на которое они рассчитывают с нашей стороны, когда речь заходит об Азербайджане», – сказала она.

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