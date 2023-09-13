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Силы ПВО вывели на позиции «İldırım-8-ER» и уничтожили баллистическую ракету условного противника (видео)

Силы ПВО вывели на позиции «İldırım-8-ER» и уничтожили баллистическую ракету условного противника (видео)

В подразделениях ПВО ВВС в круглосуточном режиме ведется бесперебойная служба, наше воздушное пространство находится под постоянным контролем, принимаются соответствующие меры. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

«Согласно плану подготовки на 2023 год, подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) ВВС были выполнены боевые стрельбы. В ходе стрельб боевые расчеты успешно выполнили задачи по выведению ЗРК «İldırım-8-ER» на стартовую позицию и подготовке к боевому применению, а также по обнаружению и уничтожению баллистической ракеты, запущенной условным противником. Основное внимание при выполнении стрельб уделено совершенствованию навыков личного состава по управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) противоракетной обороны, совершенствованию взаимодействия между экипажами и дальнейшему повышению боеспособности подразделений», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

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