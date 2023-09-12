МККК готов использовать любую дорогу для доставки грузов в Карабах |
Чернышевский: Дело идет к новой войне, но на этот раз Россия не сможет вмешаться (видео) |
Разоблачение лжи Окампо получило статус официального документа ООН |
«Украина победит». Джонсон заявил, что не боится Путина |
Уже 2901: Растет число жертв землетрясения в Марокко (обновлено) |
ЕС не стал продлевать санкции против Фархада Ахмедова |
Ереванцы: Будет так, как захочет Азербайджан (видео) |
Гасанов принял нового командующего росмиротворцами |
Армения устроила новую провокацию на Нахчыванском направлении (обновлено) |
Главное Экономика

Экономический совет обсудил бюджетную политику страны

Экономический совет обсудил бюджетную политику страны

На заседании, состоявшемся 12 сентября под руководством председателя Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова, были подробно обсуждены прогнозируемые показатели сводного и государственного бюджета на 2024 год и последующие три года, подготовленные на основе приоритетов и целей, установленных президентом Азербайджана на 2024 год, и показателей среднесрочного периода, основные допущения, использованные в бюджетных прогнозах, целевые индикаторы параметров бюджетного порядка, бюджетная политика на 2024-2027 годы, национальные приоритеты расходов, финансирование Программы Великого возвращения, параметры Среднесрочной программы расходов, прогнозы социально-экономического развития на среднесрочную перспективу и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова и министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.

Теги:
Из этой рубрики
Экономический совет обсудил бюджетную политику страны
Экономика

Экономический совет обсудил бюджетную политику страны

2023/09/12, 20:14
Обсуждено развитие экономического сотрудничества с Израилем: что известно (обновлено, фото)
Экономика

Обсуждено развитие экономического сотрудничества с Израилем: что известно (обновлено, фото)

2023/09/12, 19:04
Рейсы AZAL свяжут Баку и Минск
Экономика

Рейсы AZAL свяжут Баку и Минск

2023/09/12, 18:27
Розничный товарооборот Азербайджана вырос на 3,2%
Экономика

Розничный товарооборот Азербайджана вырос на 3,2%

2023/09/12, 15:12
Поставки азербайджанского газа в Турцию по ЮКТ будут приостановлены на пять дней
Экономика

Поставки азербайджанского газа в Турцию по ЮКТ будут приостановлены на пять дней

2023/09/12, 14:29
Инвестиции в ненефтегазовый сектор Азербайджана увеличились на 17%
Экономика

Инвестиции в ненефтегазовый сектор Азербайджана увеличились на 17%

2023/09/12, 13:48
Израиль создает с Азербайджаном и Узбекистаном альянс по поставкам пшеницы
Экономика

Израиль создает с Азербайджаном и Узбекистаном альянс по поставкам пшеницы

2023/09/12, 12:07
Джаббаров посетил Венгрию (фото)
Экономика

Джаббаров посетил Венгрию (фото)

2023/09/11, 19:31
Скидка на российский газ для Китая увеличится почти до 50%
Экономика

Скидка на российский газ для Китая увеличится почти до 50%

2023/09/11, 19:07