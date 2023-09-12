Экономический совет обсудил бюджетную политику страны

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На заседании, состоявшемся 12 сентября под руководством председателя Экономического совета Азербайджана, премьер-министра Али Асадова, были подробно обсуждены прогнозируемые показатели сводного и государственного бюджета на 2024 год и последующие три года, подготовленные на основе приоритетов и целей, установленных президентом Азербайджана на 2024 год, и показателей среднесрочного периода, основные допущения, использованные в бюджетных прогнозах, целевые индикаторы параметров бюджетного порядка, бюджетная политика на 2024-2027 годы, национальные приоритеты расходов, финансирование Программы Великого возвращения, параметры Среднесрочной программы расходов, прогнозы социально-экономического развития на среднесрочную перспективу и другие текущие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова и министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева.