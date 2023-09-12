Вопрос Карабаха для Пашиняна закрыт

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Несмотря на то, что активных военных действий между Азербайджаном и Арменией пока нет, считать, что ситуация вокруг Карабаха разряжается, ошибочно. Ситуация еще больше обостряется постоянными обстрелами на условной азербайджано-армянской границе.

А сегодня утром сепаратисты позволили гуманитарному грузу из России проехать по агдамской дороге. Со своей стороны, МИД Азербайджана заявил о том, что официальный Баку дал согласие на одновременное использование лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди при посредничестве МККК, что является нашим очередным шагом навстречу к улучшению обстановки и возвращению вопроса в дипломатическое русло. Не исключено и то, что в скором времени сепаратисты согласятся встретиться с официальными представителями Баку в Евлахе, Барде или в другом каком-то городе.

В такой обстановке возникает вопрос: Для чего отстранили Араика Арутюняна, не позволили ему пойти на компромисс, тогда как сами радикалы идут на это?

Тут к месту было бы вспомнить заявление Никола Пашиняна, сделанное в ходе его последнего интервью: «Сожалею об отставке Араика Арутюняна. Между нами было взаимопонимание и хорошая рабочая атмосфера. Не поздравил нового лидера Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна, потому что поводов для поздравлений особо нет, на нем лежит большая ответственность».

То есть Пашинян сожалеет, что его человека в Карабахе отстранили, а нового поздравлять не с чем. Тем более, что радикалы не собираются консультироваться с Николом. Отметим, что смену Араика пашиняновский рупор «Баграмян 25» прокомментировал как «дворцовый переворот».

Фактически группа, стремящаяся к власти в «арцахе», в которую входят бывшие президенты, дашнаки и Рубен Варданян, помешала Арутюняну и Самвелу Бабаяну найти компромиссное решение с азербайджанской стороной. Они сделали все, чтобы сорвать одновременное открытие агдамской дороги и лачинского коридора и ввоз гуманитарных грузов, в том числе через территорию Азербайджана.

Однако после того, как произошел «дворцовый переворот», новая администрация в качестве своего первого шага согласилась на открытие агдамской дороги, а Рубен Варданян & СО этому, как ни странно, совершенно не сопротивлялись. Можно предположить, что за первым грузовиком последует второй, третий и так далее.

Словом, админы канала «Баграмян 25» (а это окружение спикера парламента Алена Симоняна) задаются вопросом: «А для чего вы отстранили Араика, если сами сделали то, что он предлагал? Но, с другой стороны, рупор делает намек, на то, что «ценой дворцового переворота станет начало интеграционного процесса».

Наблюдается уникальная ситуация, когда впервые в истории армяно-азербайджанского конфликта к «власти» в «арцахе» пришла ереванская оппозиция. Словом, впервые в истории Ереван, по сути, не в состоянии контролировать главарей сепаратистов. А стоит ли после всего этого вообще вести переговоры с Пашиняном по вопросу Карабаха, если он никак не влияет на сепаратистов?

В такой ситуации Николу ничего не остается, кроме как перестать их финансировать и подписать, наконец, мирный договор. Так он спасет и свою власть, и жизнь армянских солдат, которые в случае эскалации попросту погибнут.

Отдельно следует обратить внимание на интервью Пашиняна. Ни одной громкой цитаты, унылые и скучные предложения подавленного и обиженного человека. Обиды у него, в первую очередь, на Владимира Путина. Жалобы на ОДКБ, за то, что члены никак не поддерживают Армению, и Римский статут у него для Азербайджана, и жена отправилась в Киев «в качестве туристки», а военные учения страны ОДКБ с США – не впервые проводятся.

У Пашиняна был исторический шанс именно на этом отрезке времени подписать мирное соглашение с Баку, без оговорки о «безопасности и правах жителей Карабаха», без методички, которую он получал из Парижа и Вашингтона, стремящихся заменить Россию в Карабахе, получив международный мандат.

Однако мандат и прочие хотелки эти стороны могут обсуждать исключительно с Баку, а не с Ереваном. Практика показала, что Баку в состоянии за себя постоять, и «дать по зубам» Еревану, кураторам которого противопоставить нам нечего.

И наконец, телефонный разговор Пашиняна и Эрдогана. Сегодня Турция и его амбициозный лидер – это единственные, кто могут гарантировать прозападный вектор Никола Пашиняна. Никол взял бы свой курс на Запад, а Турция, как член НАТО, предоставила бы «зонтик безопасности», но для этого Пашиняну пришлось бы налаживать крепкие отношения с Баку и Анкарой, отказаться от территориальных претензий, открыть все коммуникации и стать частью глобальных региональных проектов. Но Пашинян в упор не видит единственного, логического выхода из сложившейся ситуации. Или не захотел увидеть…

Ниджат Гаджиев