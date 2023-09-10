Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2122 человек (обновлено, фото, видео) |
Иран и США обменяются заключенными |
Наш солдат пострадал при подрыве на мине армянских НВФ, возбуждено уголовное дело (обновлено) |
Грузия не признает псевдовыборы в Карабахе |
С ноября 2020 года 306 азербайджанцев погибли от мин и НРБ |
Кризис вокруг искусственного кризиса, или Нужен ли Азербайджану разоблаченный враг в тылу? |
Блинкен призвал Баку и Ереван к диалогу |
Мишель обсудил с Эрдоганом армяно-азербайджанские отношения (фото) |
Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву из Нью-Дели |
Главное Мнения

Погосян: Сепаратисты против открытия Агдамской дороги по «политическим» мотивам (видео)

Погосян: Сепаратисты против открытия Агдамской дороги по "политическим" мотивам (видео)

Открытие Лачинской и Агдамской дорог может снизить градус напряженности в Карабахе.

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, об этом заявил политолог Бениамин Погосян.

При этом он отметил, что карабахские армяне против открытия Агдамской дороги не потому, что лекарства и продовольствия произведены в Азербайджане, а по той причине, что это первый шаг к интеграции.

«По их мнению, – заявил Погосян, – открытие дороги Агдам-Ханкенди – еще один шаг на пути интегрирования Карабаха в экономическое, а затем и в юридическое пространство Азербайджана».

Теги:
Из этой рубрики
Погосян: Сепаратисты против открытия Агдамской дороги по "политическим" мотивам (видео)
Мнения

Погосян: Сепаратисты против открытия Агдамской дороги по «политическим» мотивам (видео)

2023/09/10, 20:41
Маск назвал «истинного» президента США (видео)
Мнения

Маск назвал «истинного» президента США (видео)

2023/09/10, 12:33
Казанский: Скорее всего, будет война и Азербайджан получит полный контроль над Карабахом (видео)
Мнения

Казанский: Скорее всего, будет война и Азербайджан получит полный контроль над Карабахом (видео)

2023/09/10, 12:16
Опрос: читатели Minval.az призвали навсегда покончить с армянским сепаратизмом
Мнения

Опрос: читатели Minval.az призвали навсегда покончить с армянским сепаратизмом

2023/09/10, 08:07
Эрдоган Каракуш: Турция, Россия и Азербайджан могут сообща противодействовать закреплению США в регионе
Мнения

Эрдоган Каракуш: Турция, Россия и Азербайджан могут сообща противодействовать закреплению США в регионе

2023/09/09, 23:38
Эксперт: Пригожин жив и здоров и находится на райском острове Маргарита
Мнения

Эксперт: Пригожин жив и здоров и находится на райском острове Маргарита

2023/09/09, 23:25
Сторонники Пашиняна называют т.н. "выборы" армянских сепаратистов "дворцовым переворотом"
Мнения

Сторонники Пашиняна называют т.н. «выборы» армянских сепаратистов «дворцовым переворотом»

2023/09/09, 22:23
Коротченко: Карабах - это Азербайджан!
Мнения

Коротченко: Карабах – это Азербайджан!

2023/09/09, 21:32
Эксперт: Армения вряд ли покинет ОДКБ, но она нагнетает обстановку
Мнения

Эксперт: Армения вряд ли покинет ОДКБ, но она нагнетает обстановку

2023/09/09, 19:39