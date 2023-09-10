Погосян: Сепаратисты против открытия Агдамской дороги по «политическим» мотивам (видео)

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Открытие Лачинской и Агдамской дорог может снизить градус напряженности в Карабахе.

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, об этом заявил политолог Бениамин Погосян.

При этом он отметил, что карабахские армяне против открытия Агдамской дороги не потому, что лекарства и продовольствия произведены в Азербайджане, а по той причине, что это первый шаг к интеграции.

«По их мнению, – заявил Погосян, – открытие дороги Агдам-Ханкенди – еще один шаг на пути интегрирования Карабаха в экономическое, а затем и в юридическое пространство Азербайджана».

