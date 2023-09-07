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Госкомитет обратился к проживающим в Стамбуле гражданам Азербайджана

Госкомитет обратился к проживающим в Стамбуле гражданам Азербайджана

Государственный комитет по работе с диаспорой обратился к проживающим в Стамбуле гражданам Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба госкомитета, с 23 сентября по 3 октября в Генеральном консульстве Азербайджана в Стамбуле будет организован прием граждан, незаконно проживающих на территории Турции.

Граждане смогут воспользоваться консульскими услугами, в том числе по выдаче паспортов и свидетельств о регистрации актов гражданского состояния (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.).

Прием граждан будет проводиться в субботу и воскресенье с 10:00 до 18:00.

Граждане могут обратиться по телефонам:

(+90) 850 800 0515, (+90) 506 595 32 40.

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